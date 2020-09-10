أسواق آسيا تتباين وسط الترقب لصدور بيانات اقتصادية وتطورات النزاع بين واشنطن وبكين

تباين أداء مؤشرات الأسهم الآسيوية في ختام تعاملات اليوم /الخميس/ وسط ترقب لقرار البنك المركزي الأوروبي وبشأن أسعار الفائدة في منطقة اليورو، كما تنتظر الأسواق الإعلان عن بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الصينية، مع زيادة التوترات بين واشنطن وبكين والضغوط على شركة "هواوي"، لينخفض مؤشر "شنغهاي المركب" 0.6% عند 3235 نقطة وهو أدنى إغلاق منذ الثامن والعشرين من يوليو، فيما هبط "شنتشن المركب" بنسبة 2.1% إلى 2129 نقطة.

فيما ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية بدعم من مكاسب البورصة الأمريكية في جلستها الأخيرة وصدور بيانات اقتصادية إيجابية، ليرتفع مؤشر "نيكي" بنحو 0.9% إلى 23236 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقا "توبكس" بنسبة 1.2% إلى 1625 نقطة.

وفي هونج كونج، خسر مؤشر هانج سنيج 0.3% في الساعة الأخيرة من التداول، وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر "كوسبي" بنسبة 0.87% ليغلق عند 2396.48 نقطة.

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وفي أستراليا، تقدم مؤشر "ستاندرد آند بورز 200" 0.51% إلى 5909 نقاط.

وفي اليابان، أظهرت البيانات ارتفاع الطلبات على الآلات 6.3% في يوليو، وسط توقعات بارتفاعها 1.9%، الأمر الذي عزز من مكاسب أسهم الشركات المصنعة للآلات، فصعد سهم الشركة المنتجة للمحركات الكهربائية "نيديك" بنحو 3.6%، فيما ارتفع "ياسكاوا إلكتريك" المصنعة للماكينات الكهربائية بنسبة 1.5%.

فيما أفادت تقارير صحفية أن "سامسونج إلكترونكس" و"إس كيه هاينكس" تدرسان التوقف عن بيع مكونات صناعة الهواتف مثل الرقائق والشاشات إلى "هواوي" في ظل تشديد القيود الأمريكية على الشركة الصينية.