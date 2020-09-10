محاصرة أردوغان.. 7 دول أوروبية تجتمع اليوم ضده في فرنسا

تعقد اليوم، الخميس، في فرنسا بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، قمة لقادة دول جنوب الاتحاد الأوروبي في جزيرة كورسيكا الفرنسية، سيطغى عليها التصعيد التركي في شرق البحر الأبيض المتوسط، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام.

وسيلتقي قادة الدول السبع الأعضاء في مجموعة "ميد 7" لساعات قليلة في فندق في منتجع بورتيتشيو الساحلي في خليج أجاكسيو في محاولة لتسيق تحركاتهم من أجل تجنب تفاقم الأزمة بين تركيا واليونان.

وسيناقش الرئيس الفرنسي الذي تقود بلاده جهود الاتحاد لمواجهة تركيا، الأزمة مع رؤساء وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي وإسبانيا بيدرو سانشيز واليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس والبرتغال انطونيو كوستا ومالطا روبرت أبيلا والرئيس القبرصي نيكوس انستاسياديس.

Advertisements

وقال قصر الإليزيه الفرنسي إن الهدف هو "التقدم على طريق التوافق حول علاقة الاتحاد الاوروبي بتركيا، تحضيرا خصوصا للقمة الأوروبية في 24 و25 سبتمبر التي ستكرس" لهذا الغرض في بروكسل.

وأبدت فرنسا بوضوح دعمها لليونان بنشرها سفنًا حربية وطائرات مقاتلة في المنطقة في مبادرة شجبها بقوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وهذه هي المرة السابعة التي تلتقي فيها مجموعة "ميد 7" المنتدى غير الرسمي في الاتحاد الأوروبي الذي أطلق العام 2016 على خلفية التباعد الذي حصل بين دول شمال أوروبا وتلك الواقعة في جنوبها بسبب الأزمة الاقتصادية اليونانية.