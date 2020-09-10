تنبيه هام من هيئة الزكاة السعودية

ناشدت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهري يوليو وأغسطس الماضيين، وذلك في موعدٍ أقصاه الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري.
وحثت الهيئة المكلفين على المسارعة بتقديم إقراراتهم من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل ثلاثين يوم تأخير عن تقديم الإقرار.
ويُشار إلى أن ضريبة السلع الانتقائية تعد واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، والتي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.
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