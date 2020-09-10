أعلنت وزيرة الزراعة الألمانية، جوليا كلوكنر، تسجيل أول حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في البلاد بولاية براندنبورج المتاخمة للحدود البولندية.
وقالت كلوكنر- حسبما ذكر موقع دويتش فيلا الألماني اليوم الخميس - إن الاختبارات المعملية أكدت إصابة خنزير بري تم العثور على جثته على مسافة كيلومترات قليلة من الحدود الألمانية البولندية، مشيرة إلى أن السلطات ستفرض التدابير اللازمة لمنع تفشي المرض في البلاد.
يشار إلى أن حمى الخنازير الأفريقية يمكن أن تكون مميتة للخنازير ولكنها لا تؤثر على البشر، وقد ظهرت في العديد من الدول الأوروبية، ما أدى إلى عمليات إعدام واسعة النطاق للخنازير البرية والخنازير التي يتم تربيتها في المزارع.د
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تسجيل أول حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في شرق ألمانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.