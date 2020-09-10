تسجيل أول حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في شرق ألمانيا

أعلنت وزيرة الزراعة الألمانية، جوليا كلوكنر، تسجيل أول حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في البلاد بولاية براندنبورج المتاخمة للحدود البولندية.

وقالت كلوكنر- حسبما ذكر موقع دويتش فيلا الألماني اليوم الخميس - إن الاختبارات المعملية أكدت إصابة خنزير بري تم العثور على جثته على مسافة كيلومترات قليلة من الحدود الألمانية البولندية، مشيرة إلى أن السلطات ستفرض التدابير اللازمة لمنع تفشي المرض في البلاد.

يشار إلى أن حمى الخنازير الأفريقية يمكن أن تكون مميتة للخنازير ولكنها لا تؤثر على البشر، وقد ظهرت في العديد من الدول الأوروبية، ما أدى إلى عمليات إعدام واسعة النطاق للخنازير البرية والخنازير التي يتم تربيتها في المزارع.د