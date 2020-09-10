تركيا تتبجح.. أول تعليق من أنقرة على قرار الجامعة العربية بوقف تدخلاتها فى شئون الدول

أعربت تركيا، اليوم الخميس، عن رفضها التام لقرار الجامعة العربية المطالب بوقف تدخلاتها في شؤون الدول العربية.

ووفقا لـ "تي أر تي" التركية، أعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان لها رفضها "القرارات التي اتخذتها الجامعة العربية ضد بلدنا"، مؤكدة "لا نأخذ قرارات الجامعة العربية ضد تركيا على محمل الجد".

ودعت الخارجية التركية، "الجامعة العربية إلى لعب دور إيجابي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بدلا من التصرف بتوجيه بعض أعضائها المعادية لبلدنا"، على حد قولها.

وزعمت أن :"الشعوب العربية ترى مواقف الأنظمة التي تتجاهل القضية الفلسطينية وتمنع الجامعة العربية من اتخاذ قرار بشأن جهود حل الدولتين وتحاول تخريب الموقف العربي المشترك".

وادعت أن "تركيا تولي أهمية كبيرة لوحدة أراضي الدول العربية ووحدتها السياسية واستقرار المنطقة، وتسعى جاهدة لحمايتها، بعكس بعض دول الجامعة التي لا يهمها غير أجنداتها".

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وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قد ندد، أمس الأربعاء خلال اجتماع "اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية في الدول العربية"، بتصاعد تدخل إيران وتركيا في شؤون الدول العربية، مؤكدا رفضه لممارسات البلدين.

ووصف أبو الغيط، الفترة الحالية بأنها فترة تنمر وعداء من قوى إقليمية.

وأوضح أمين عام الجامعة العربية أن التدخلات في شؤوننا تصاعدت بشكل كبير من إيران وتركيا، مؤكدا دعم الجامعة لجهود دول عربية لحل الأزمة في ليبياـ.

وأشار أبوالغيط إلى أنه قد تقرر إدراج التدخلات التركية كبند دائم على جدول الأعمال، مضيفا أن اللجنة الوزارية بالجامعة تدين التدخلات التركية وتدعو لمواجهتها.

وتابع الأمين العام قائلا إن تركيا تحتل قسما من سوريا وتعتدي على العراق ومتورطة في ليبيا، مضيفا أن التدخلات الإيرانية بلغت منحنى خطيرا في سوريا واليمن.