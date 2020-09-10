أول رسالة من ولي العهد الكويتي لوزير التعليم بعد تجديد الثقة فيه

وجّه نائب الأمير الكويتي وولي العهد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي .

وأشاد ولي العهد الكويتي بما تميز به أداء وزير التربية الكويتي من كفاءة رفيعة خلال ردوده على محاور الاستجوابين المقدمين له وبالممارسة الديمقراطية الراقية التي عكست الوجه الحضاري للوطن من قبل أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة الاستجواب خلال جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 1/9/2020 .

كما هنّأ ولي العهد الكويتي الوزير الدكتور سعود الحربي بنيله ثقة أعضاء مجلس الأمة وذلك في جلسة مجلس الأمة اليوم، سائلا الله أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن الغالي ورفع شأنه.

وكان مجلس الأمة الكويتي قد أعاد الثقة في وزير التربية سعود الحربي الكويتي بأغلبية 29 نائبا، فيما صوت لصالح طرح الثقة بالوزير 15 نائبا وامتنع 3 نواب عن التصويت.

وقال الحربي عقب تجديد الثقة به في تصريحات صحفية له، إن ما حدث في مجلس الأمة لم يكن معركة وإن اختلفنا وإنما ممارسة ديمقراطية، مؤكدا أن الحصول على الثقة لا يعني الإعفاء من المسؤولية ولست متحديا لأشخاص وإنما لمهمات.