قوات التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العقيد الركن تركي المالكي تدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية. وأوضح المالكي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس - أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة، والتي أطلقتها الميلشيا الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.

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