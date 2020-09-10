وزير الدفاع الياباني يرجح إجراء انتخابات عامة مبكرة الشهر القادم بعد اختيار خليفة آبي

قال وزير الدفاع الياباني تارو كونو إنه من المتوقع إجراء انتخابات عامة مبكرة، ربما في أكتوبر القادم، بعد اختيار خليفة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته شينزو آبي الأسبوع المقبل.

وذكر كونو -خلال حديث أقيم عبر الإنترنت مع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وحسبما نقلت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني-: نتوقع إجراء انتخابات عامة مبكرة، ربما في وقت ما في أكتوبر.

وأضاف أن اليابان ستكون بعد ذلك جاهزة لإقامة أولمبياد طوكيو وأولمبياد ذوي الإعاقة، التي تم تأجيلها إلى الصيف المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".

وأوضحت "جابان تايمز" أنه من المؤكد أن الرئيس الجديد للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم سيكون رئيس الوزراء المقبل نظرا لأن الحزب يسيطر على مجلس النواب، كما يحق للفائز خدمة ما تبقى من ولاية آبي كزعيم للحزب حتى سبتمبر من العام المقبل.

لكن التكهنات لا تزال قائمة بأن رئيس الوزراء المقبل قد يدعو بسرعة إلى انتخابات عامة لمجلس النواب للاستفادة من زيادة شعبية محتملة تميل إلى اتباع تغيير في القيادة، قبل ما يتحتم إجراء انتخابات عامة بحلول أواخر أكتوبر من العام المقبل، عندما تنتهي فترة الأربع سنوات الحالية لنواب المجلس.