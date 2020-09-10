ماكرون: سأسعى لاعتماد موقف أوروبي موحد تجاه تركيا

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إنه سيسعى لاعتماد موقف أوروبي موحد تجاه تركيا.
وأعرب ماكرون، في تصريحات صحفية، نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، عن تضامنه مع اليونان في أزمة شرق المتوسط.
وقد أعلنت اليونان، عن تعزيز وجودها الأمني والعسكري قرب حدودها مع تركيا؛ تحسبا لحدوث لموجة تدفق ثانية من اللاجئين الراغبين في دخول البلاد بشكل غير قانوني.
وتخشى أثينا أن يلجا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى استخدام ورقة اللاجئين كوسيلة ضغط على اليونان وأوروبا، في ظل التوتر القائم بين الجانبين في منطقة شرقي المتوسط.
وتشمل القوة اليونانية الجديدة المدفوعة إلى الحدود ألف رجل شرطة، و150 من القوات الخاصة، و4 طائرات مسيرة للمراقبة الجوية، و10 سيارات مدرعة، و5 قوارب مطاطية، و3 مكبرات صوت لتوجيه رسائل التحذير.
ووضعت السلطات اليونانية في المنطقة الحدودية مع تركيا 15 كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء، من أجل ضمان المراقبة في الليل لتفادي أي عمليات خرق غير قانونية للحدود.
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