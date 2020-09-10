ماكرون : تركيا تفاقم الاستفزازات فى المتوسط .. ويجب التعامل بحزم مع أردوغان

وأكد ماكرون تضامن بلاده مع اليونان، فى أزمة شرق البحر الأبيض المتوسط، مطالبا فى الوقت نفسه، بموقف أوروبى أكثر حزما ضد أردوغان.

وقال ماكرون، إن تركيا تفاقم الاستفزازات فى شرق المتوسط وتتصرف بشكل أحادى، مطالبا إياها باحترام السيادة الأوروبية والقانون الدولى.

وتابع ماكرون بالقول: "رسالتى واضحة لأردوغان، وما طرحناه أمام تركيا غير قابل للمناقشة"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

وتواصل تركيا خرق الشرعية الدولية، عن طريق التنقيب عن الغاز فى المناطق الاقتصادية الخالصة، لليونان وقبرص فى شرق المتوسط، خصوصا بعد إبرام أثينا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع القاهرة وروما خلال الشهرين الماضيين.