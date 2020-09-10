الكرملين يرد على واشنطن: اتهاماتكم حول تسميم "نافالني" مرفوضة

عبرت الحكومة الروسية عن رفضها للإتهامات التي وجهتها لها نظيرتها الأمريكية، إضافة إلى حكومات أوروبية أخرى، حول تسميم المعارض الروسي نافالني، حيث رفض الكرملين اتهام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للمسؤولين الروس.

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن موسكو لم تتلق حتى الآن أي معطيات من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو من جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن المدون أليكسي نافالني.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس: "لا لم نتلق أي معطيات بعد، ومن المفترض على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إجراء اتصالات في هذا الصدد".

وفيما يخص صحة نافالني التي نشرت في الإعلام قال بيسكوف: "هذه تقارير إعلامية، لقد اعتدنا على التعامل بحذر شديد مع التقارير الإعلامية، ولا يمكننا حتى الآن اعتبارها مصدر أساسي قبل أن يتم دعمها ببعض التصريحات الرسمية".

وتابع ردا على سؤال حول تلميحات وزير الخارجية الأمريكي إن مسؤولا رفيعا روسيا قام بتسميم نافالني "هو [وزير الخارجية الأمريكي] لم يقل ذلك، هذا أولاَ، لكننا سمعنا تصريحاته حول هذا الموضوع.. أكرر مرة أخرى، نحن مهتمون بمعرفة أسباب ما حدث. أي تلميحات مباشرة أو غير مباشرة حول تورط أي مسؤول روسي رسمي فيما حدث نعتبرها غير مقبولة".