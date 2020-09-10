الجزائر تواقق على تعديل الدستور.. والباقي خطوة واحدة

أعلنت وسائل إعلام متفرقة، موافقة البرلمان الجزائري على مشروع قانون تعديل دستور البلاد، مايمثل مرحلة جديدة للبلاد، بعد نهاية حكمة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وصوت البرلمان الجزائري على التعديل للدستور بالإجماع، وذلك ليمنح موافقته على التعديل بعد موافقة مجلس الوزراء الجزائري على ذلك.

وأعلن مجلس الوزراء الجزائري، الأحد الماضي، مصادقته على مشروع تعديلات دستورية جديدة.

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ويتبقى لإقرار التعديلات الدستورية أن يتم طرحها للاستفتاء الشعبي.

وجاءت موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماع حضره رئيس الدولة عبد المجيد تبون.

ويضع المشروع المقترح حسب البيان "الأسس القانونية الدائمة للجزائر الديمقراطية الجديدة، بدءا بالتغيير الجذري لنمط الحكم وآلياته عبر توسيع الصلاحيات الرقابية للبرلمان، والأجهزة الرقابية، والوقاية من الفساد ومكافحته، وتطبيق العدالة الاجتماعية، وتكريس التعددية الإعلامية الحرة والمسؤولة، وتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، واعتماد منهجية الحوار والتشاور للوصول إلى حلول توافقية، في كنف بيان أول نوفمبر 1954 الذي يظل مصدر الإلهام والمرجع الثابت لسياسات الدولة".