تقارير حقوقية.. ميليشيات الوفاق تستخدم أسلحة ثقيلة لتفريق مظاهرات طرابلس

كشفت تقارير حقوقية اليوم، الخميس، أن ميليشيات في حكومة الوفاق الليبية استخدمت أسلحة ثقيلة لتفريق المظاهرات المنددة بالفساد في العاصمة الليبية.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن ميليشيات في في حكومة الوفاق بطرابلس استخدمت بنادق آلية ضد المتظاهرين واعتقلتهم وعذبتهم وأخفتهم قسرا.

وحثت المنظمة سلطات الوفاق على أهمية الكشف عن المسؤولين والجماعات التي استهدفت المتظاهرين ومحاسبتهم، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وخلال الفترة الاخيرة، شهدت العاصمة الليبية طرابلس والعديد من المدن الأخرى مظاهرات حاشدة تدعو إلى إسقاط حكومة الوفاق وإطلاق سراح المختطفين.

وفي وقت سابق، أعربت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عن قلقها إزاء التقارير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز والقيود المفروضة على حرية التنقل والتعبير، وكذلك الحق في التجمع السلمي والاحتجاج.