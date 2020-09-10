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حصيلة ضحايا فيروس كورونا تلامس 70 ألف حالة بالمكسيك

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصيلة ضحايا فيروس تلامس 70 ألف حالة بالمكسيك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم الخميس، 4647 إصابة جديدة بفيروس كورونا و611 حالة وفاة جراء الجائحة خلال اليوم الأخير.

 

وأفادت الصحة المكسيكية، بأن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 647 ألفا و507 أشخاص، بينما بلغت حصيلة الضحايا 69095 شخصا.

 

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وسجلت المكسيك رابع أعلى حصيلة في العالم للوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، ويعد هذا البلد من بين الدول العشر ذات العدد الأكبر للمصابين.

 

وذكرت الحكومة المكسيكية، أن العدد الحقيقي للمصابين يتجاوز بكثير عدد الحالات المؤكدة المعلن عنها.

 

يذكر أن أمريكا اللاتينية تعتبر المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة وأكثر من 300 ألف وفاة.

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