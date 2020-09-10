واشنطن: إسرائيل ولبنان حققتا “تقدما حقيقيا” في محادثات ترسيم الحدود البحرية

دوت الخليج:- أعلنت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، عن تحقيق “تقدم حقيقي” في محادثات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان. جاء ذلك في بيان موجز لديفيد شنكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية. وقال شنكر إننا نقترب من التوصل إلى اتفاق بشأن إطار للحدود البرية والبحرية بين إسرائيل ولبنان. وأضاف أن تل أبيب وبيروت أنجزا بالفعل بعض التقدم الحقيقي بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما. (الأناضول)

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