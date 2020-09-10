كيكة التمر المفيدة

تعتبر كيكة التمر من الحلويات المشهورة، والتي تعتبر غنيه بالكثير من الفوائد والعناصر الغذائية المفيدة للجسم، والتي تمد الجسم بالكثير من الطاقة، ويحتوي التمر على الكثير من الفيتامينات، والمعادن المفيدة، والألياف الغذائية، ويعتبر التمر له الكثير من الفوائد والقيم الغذائية، فهو يعالج فقر الدم، ويعالج مشكلات القلب، ويحتوي التمر على نسبة كبيرة من البروتينات، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والماغنسيوم، والمنجنيز، والحديد، ويحتوي التمر على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية مثل الجلوكوز، والسكروز، والفركتوز، فهو يمد الجسم بالطاقة.

ويعتبر التمر مصدر أساسي للطاقة، ويساعد على السيطرة على معدلات ضغط الدم، ويحتوي التمر على الألياف الغذائية الضرورية لتحسين عمل الجهاز الهضمي، وتمنح شعور بالارتياح، ويساعد على الشعور بالشبع، والاحساس بالإمتلاء، ويساعد التمر على الاسترخاء والتركيز، وتعتبر كيكة التمر من أنواع الكيكة الخفيفة على المعدة، ويمكنك تقديم كيكة التمر للضيوف بجانب كوب من الشاي أو العصير، سوف نعرض لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير كيكة التمر في المنزل بطريقة سهلة، وبمكونات بسيطة، وموجودة في كل بيت، فتابعينا لمعرفة التفاصيل

كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات. كوب من التمر بدون النواة. كوب من السكر الأبيض الناعم. كوب من الماء المغلي. ربع كوب من الزبدة. حبتان من البيض بدرجة حرارة الغرفة. ملعقتان كبيرتان من البيكنج باودر. ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم. ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم. ملعقة صغيرة من الهيل المطحون. ملعقة صغيرة من الزعفران.

احضري وعاء كبير، ثم قومي بتحليل الدقيق جيداً لدخول الهواء به، وتنقيته من الشوائب العالقة به. قومي بوضع الييكنج باودو، وبيكريونات الصوديوم، الفانيليا، والملح، ثم قومي بتقليب المكونات جيداً حتى تتجانس. في وعاء آخر كبير، قومي بوضع التمر، مع الماء المغلي، ثم قومي بترك الخليط لمدة ساعة حتى يذوب التمر تماماً، ويصبح طرياً. ضيفي إليه الزعفران، والهيل المطحون، ثم قومي بتقليب المكونات. في وعاء آخر قومي بخفق السكر مع الزبدة بواسطة المضرب الكهربائي، ثم قومي بوضع البيض تدريجياً، واستمري في الخفق حتى تمتزج وتتجانس المكونات ويصبح القوام كثيف وثقيل، ومتماسك. ثم قومي بوضع خليط الدقيق على البيض، والسكر والزبدة، ثم قومي بوضع خليط التمر، وقومي بخفقهم جيداً بالمضرب الكهربائي.

مكونات كيكة التمرطريقة تحضير كيكة التمر