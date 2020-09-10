أخبار اليمن : غارات على 4 محافظات واستمرار خرق هدنة الحديدة

دوت الخليج -

غارات على 4 محافظات واستمرار خرق هدنة الحديدة

استمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 20 غارة على 4 محافظات وعسير خلال الـ 24 ساعة الماضية. غارات على 4 محافظات واستمرار خرق هدنة الحديدةاستمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 20 غارة على 4 محافظات وعسير خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 82 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الـ 50 بمدينة الحديدة وتحليق 14 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 وعشرة خروقات بقصف مدفعي و 70 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مدينة حرض بمحافظة حجة، وغارة على مديرية ناطع بمحافظة البيضاء. وأشار إلى أن الطيران استهدف في محافظة مأرب مديرية رحبة بتسع غارات ومديرية مدغل بأربع غارات، وشن ثلاث غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف. وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة الربوعة في عسير.

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