أخبار اليمن : قصف جوي وصاروخي جديد على العمق السعودي

قصف جوي وصاروخي جديد على العمق السعودياستهدف سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية بالجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم بعملية مشتركة عاصمة العدو السعودي الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذا عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفاً مهماً في عاصمة العدو السعودي "الرياض".

وبيّن أن العملية نُفذت بصاروخ باليستي نوع ذوالفقار وأربع طائرات من نوع صماد3 المسيرة.

وأشار إلى أن هذا الاستهداف جاء رداً على التصعيد المستمر من قبل العدو وحصاره المتواصل على اليمن.

وقال العميد سريع " نعد النظام السعودي المجرم والمعتدي بعمليات مؤلمة وموجعة إذا ما استمر في عدوانه وحصاره على بلدنا وشعبنا".