اليونان تفتح النار على تركيا: تستخدم المرتزقة وتحتضن الإخوان

وقال وزير يونانى، إن تركيا تمارس سياسة إقليمية توسعية تستخدم المرتزقة وتحتضن الإخوان، حسبما أفادت "العربية"، فى نبا عاجل لها. وأوضح الوزير أن سياسة تركيا فى شرق المتوسط تمثل تهديدا مباشرا لأمن أوروبا، مضيفا أن أنقرة قابلت الوساطة الألمانية بإرسال سفينة المسح أوروش ريس. وتزداد حدة التوترات بين اليونان وتركيا منذ وقت طويل بشأن عدد من القضايا الخاصة بالمجال الجوى لكل منهما والحدود البحرية، والتى زادت بسبب محاولات تركيا للتنقيب عن الغاز الطبيعى بشكل غير قانونى فى المناطق الاقتصادية الخالصة لقبرص فى شرق البحر المتوسط.

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