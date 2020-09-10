الصين تشارك في تدريبات "كافكاز-2020" لمكافحة الإرهاب بروسيا

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الصينية اليوم /الخميس/ مشاركة الجيش الصيني في التدريبات العسكرية لمكافحة الإرهاب "كافكاز-2020" المقررة في روسيا خلال الفترة بين 21 و26 سبتمبر الجاري.
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - "في هذه اللحظة التي يتكاتف فيها العالم لمكافحة وباء ("كوفيد-19)، تهدف مشاركة الصين في التدريبات العسكرية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا في العصر الجديد، وتعميق التعاون العملي في مجال التدريب العسكري بين الجيشين، وتدعيم قدرة القوات متعددة الجنسيات على الاستجابة بشكل مشترك للتهديدات الأمنية وحماية السلام والاستقرار الإقليميين".
وأضافت الوزارة أن التدريبات لا تستهدف أي دولة ولا علاقة لها بالوضع الإقليمي، مشيرة إلى أن أرمينيا وبيلاروسيا وإيران وميانمار وباكستان ودولا أخرى ستشارك أيضا في التدريبات.
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