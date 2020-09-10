اندلاع حريق في مستودع للإطارات في مرفأ بيروت

اندلع حريق اليوم/الخميس/ في مستودع للاطارات في المنطقة الحرة في مرفأ بيروت. وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبناني، أن حريقا اندلع في مستودع للإطارات في المنطقة الحرة في مرفأ بيروت، وقد شوهدت ألسنة النيران والدخان تغطي سماء المنطقة، ويتم التعامل مع الحريق من قبل الفرق المختصة.

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