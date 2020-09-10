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مروحيات الجيش اللبناني تشارك في إخماد حريق مرفأ بيروت

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 أعلنت قيادة الجيش اللبناني اليوم/الخميس/ أن عمليات إطفاء الحريق الذي اندلع في مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة في مرفأ بيروت قد بدأت، مشيرا إلى أن مروحيات الجيش ستشارك في إخماد الحريق. 

ذكرت ذلك الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، دون التطرق لمزيد من التفاصيل . 

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