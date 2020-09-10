أول تعليق من مدير عام مرفأ بيروت على اندلاع الحريق الهائل

اندلع حريق هائل بمرفأ بيروت وسط حالة من الرعب والهلع لدى سكان المناطق المحيطة بالمرفأ.
ونقلت شبكة "إل بي سي" اللبنانية عن المدير العام لمرفأ بيروت قوله إن الحريق حصل في السوق الحرة في مبنى إحدى الشركات التي تستورد زيت القلي وامتد إلى الإطارات المطاطية، مضيفا أنه من المبكر التكهن بسبب الحريق.
وطلب مصدر عسكري من المواطنين "الابتعاد عن محيط المرفأ وإخلاء الطرق في جواره"، مشيرا إلى أنه يتم العمل على إخلاء المرفأ نظرا لاشتداد الحريق.
وأضافت الشبكة اللبنانية أن الدفاع المدني يباشر بعمليات إطفاء الحريق محاولا السيطرة على الحريق الضخم.
وكشفت مصادر لبنانية أن سبب الحريق بالمرفأ غير معلوم حتى الآن.
وبدوره، أعلن الجيش اللبناني أن مروحياته في إخماد الحريق إلى جانب عمليات الإطفاء.
وشهدت بيروت مأساة كبرى في 4 أغسطس الماضي عندما وقع انفجار هائل إثر نشوب النيران في كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم كانت مخزنة في المرفأ منذ سنوات.
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