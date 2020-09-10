لإيسيسكـو تدعو للتضامن مع السودان في مواجهة الفيضان والسيول

أعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن بالغ مواساتها للشعب السوداني وحكومته، جراء ما لحق بالبلاد مؤخرًا من سيولٍ وفيضاناتٍ أودت بالأرواح وألحقت أضرارًا بالممتلكات، في مشاهد تعاطفَ معها العالم كلّه تعبيرًا عن حزنه وتضامنه.
وأكدت الإيسيسكو - في بيان اليوم /الخميس/ - قناعتها بأن حكومة وشعب السودان قادرون على تجاوز آثار هذه المحنة، بما عهد عن السودان من صلابةٍ ومثابرة.
وناشد بيان المنظمة، الدول الأعضاء، وجميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات ومنظمات المجتمع الدولي، لتقديم كل ما بوسعهم من عونٍ ومساندةٍ في هذه الظروف، التي فرضت أوضاعًا مأساويةً تضافرت مع الآثار المترتبة على جائحة كوفيد-19
وأضاف البيان أنه نظرًا إلى ما خلفته الكارثة من مخاطر على المواقع الأثرية في المناطق التاريخية السودانية، فإن المنظمة تعلن تبرعها مبدئيا بمبلغ 100 ألف دولار، لأغراض حماية المواقع وترميمها.
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