بعد إصابة شخص.. مناشدة لبنانية بضرورة الابتعاد عن مرفأ بيروت وإخلاء الطرق المؤدية إليه

كشف الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة عن تسجيل أول إصابة في حريق مرفأ بيروت بعد إصابته باختناق من دخان حريق بيروت.

وأوضح كتانة لـ LBCI انه تم نقل الإصابة الى مستشفى سان شارل في بيروت.

وفي سياق متصل فقد أكد مصدر عسكري، إنه العمل جاري على إخلاء المرفأ نظرًا لاشتداد الحريق.

وناشد المصدر لـ LBCI الجميع بضرورة الابتعاد عن محيط المرفأ واخلاء طرقات بيروت المؤدية الى المرفأ.