كشف موقع " القوات " اللبناني أن المعلومات الأولية تتحدث عن ان حريق المرفأ شب في مستودع يحوي رواسب زيوت واطارات
واوضح الموقع اللبناني أن الجيش اللبناني والدفاع المدني يعملان على إخماد الحريق في مرفأ بيروت علمًا أنّ المواد المشتعلة غير خطرة
وكان حريقا كبير في مرفأ بيروت، قد إندلع منذ قليل وسط حالة هلع بين الاهالي، إذ تؤكد مصادر موقع القوات الالكتروني عن هروب بعض الأشخاص القريبين من موقع الحادث، خصوصًا الموظفون الموجودون في المكاتب المواجهة للمرفأ.
وأشارت مصادر صحفية الى ان الحريق هو في أحد العنابر المدمرة داخل مرفأ بيروت.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر في أحد عنابر التفجير.. موقع لبناني يكشف سبب حريق مرفأ بيروت.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.