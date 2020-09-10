في أحد عنابر التفجير.. موقع لبناني يكشف سبب حريق مرفأ بيروت.. شاهد

كشف موقع " القوات " اللبناني أن المعلومات الأولية تتحدث عن ان حريق المرفأ شب في مستودع يحوي رواسب زيوت واطارات

واوضح الموقع اللبناني أن الجيش اللبناني والدفاع المدني يعملان على إخماد الحريق في مرفأ بيروت علمًا أنّ المواد المشتعلة غير خطرة

وكان حريقا كبير في مرفأ بيروت، قد إندلع منذ قليل وسط حالة هلع بين الاهالي، إذ تؤكد مصادر موقع القوات الالكتروني عن هروب بعض الأشخاص القريبين من موقع الحادث، خصوصًا الموظفون الموجودون في المكاتب المواجهة للمرفأ.

وأشارت مصادر صحفية الى ان الحريق هو في أحد العنابر المدمرة داخل مرفأ بيروت.