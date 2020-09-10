أهم موانيء السلطنة.. وزير الدفاع البريطاني يزور المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

قام "بن والاس" وزير الدفاع البريطاني والوفد المرافق له بزيارة للمنطقة الاقتصادية بسلطنة عمان الخاصة بالدقم. جاءت زيارة الوزير البريطاني لمنطقة الدقم للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وما تتمتع به المنطقة من موقع إستراتيجي مهم وما تحويه من مرافق ومنشآت وما تشهده من مشاريع استثمارية وتجارية وعمرانية وصناعية متنوعة. وتأتى الزيارة ضمن جدول زيارته التى يقوم بها حاليا إلى السلطنة، حيث كان في استقباله المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

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