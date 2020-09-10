مروحيات الجيش اللبناني تشارك بإطفاء حريق مرفأ بيروت

نقلت قناة "العربية" عن الجيش اللبناني مطالبته السكان والمارة باالابتعاد عن محيط مرفأ بيروت بعد اندلاع حريق به. وتشارك مروحيات تابعة للجيش اللبناني إلى جانب قوات الدفاع المدني في محاولة السيطرة على الحريق. وأفادت وسائل إعلام لبنانية باندلاع حريق في منطقة السوق الحر بمرفأ بيروت، حيث نشبت النيران في مستودع يحوي زيوتًا. وشهدت بيروت مأساة كبرى في 4 أغسطس الماضي عندما وقع انفجار هائل إثر نشوب النيران في كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم كانت مخزنة في المرفأ منذ سنوات.

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