نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مثني النهار لــ"الفجر": قلة فرص انتساب أبناء المناطق السنية للجيش يشكل خطورة على العراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استنكر الإعلامي والصحافي العراقي مثني النهار، إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة العراقية بإعادة إحياء الطائفية بإدخال إشارة لمذاهب المتقدمين ضمن استمارات القبول في الكلية العسكرية وذلك قبل تدخل مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي في الأمر.

وأكد "النهار" في تصريحات خاصة لـ"الفجر" أن العراق عانى لعدة سنوات من ويلات الطائفية، مشددًا على أن أبناء الشعب العراقي يرفضون الإجراءات التي اتخذتها وزارة الدفاع مؤخرًا فالأمر قد يثير أزمات عدة للعراق وبخاصة بعد تجاوزهم لمشاكل مثل الإرهاب والطائفية.

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وأوضح الصحافي العراقي، أن الإرهاب لم يفرق بين السني والشيعي في العراق فكانوا جميعًا في خندق واحد، منوهًا إلى أن محاولات الحكومة لإعادة الطائفية من خلال الكشف عن المعلومات الخاصمة بمذهبية المتقدمين للجيش العراقي فالجيش يضم العراقيين دون تمييز.

وألمح "النهار" إلى وجود استياء من أبناء المناطق المحررة وبخاصة المناطق السنية وذلك لقلة فرص الانتساب للجيش، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل خطورة على الشعب العراقي ويخلق فجوة بين العراقيين ويعيد العراق لمربع الصفر.

وكان مصطفى الكاظمى رئيس وزراء العراق استجابلدعوات النشطاء والإعلاميين ودعا إلى ابتعاد أجهزة الدولة عن إثارة الفرقة بعد محاولات تطييف المؤسسة العسكرية.