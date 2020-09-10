"الكرملين" يرفض الإدعاءات التي تزعم تورط روسيا في تسمم نافالني

رفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم /الخميس/ أن أي ادعاءات بشأن تورط بلاده في حادث تسمم المعارض الروسي ألكسي نافالني، واصفًا إياها بأنها "غير مقبولة ومنافية للواقع"، تعليقًا منه على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وقال بيسكوف، في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، "سمعنا تصريحات (بومبيو)، ونحن مهتمون بإيجاد بالكشف عن أسباب وقوع الحادث، ونرى أن أي تلميحات مباشرة أو غير مباشرة بشأن تورط أي مسؤول روسي في هذا الأمر غير مقبولة وغير صحيحة كما أنها منافية للحقيقة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صرح أمس /الأربعاء/ بأن الولايات المتحدة الأمريكية تبذل قصارى جهدها من أجل التوصل إلى المسؤول عن تسمم نافالني.

وتدهورت صحة المعارض الروسي، أليكسي نافالني، في 20 أغسطس الماضي عندما كان على متن طائرة ركاب متوجهة من مدينة تومسك في شمال شرقي روسيا إلى العاصمة موسكو.

وهبطت الطائرة بشكل اضطراري في مدينة أومسك، وتم نقل المدون المعارض إلى مستشفى محلي في حالة غيبوبة، ونفى الأطباء في أومسك العثور على آثار مواد سامة في جسم نافالني.