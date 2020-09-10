أول تحرك من النائب العام اللبناني بعد حريق مرفأ بيروت

أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات قرارا بشأن الحريق الذي ضرب مرفأ بيروت حيث نص القرار علي : عطفا على اتصالنا الهاتفي الآيل الى تكليف الشرطة العسكرية ومخابرات الجيش إجراء التحقيقات الفورية فيما خص الحريق الحاصل في مرفأ بيروت بتاريخ اليوم الخميس 10/9/2020.

كما قرر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات حيث قال : تسطير استنابات الى كافة الأجهزة الأمنية من مخابرات الجيش والأمن العام وأمن الدولة وشعبة المعلومات والجمارك والدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت لإجراء التحقيقات اللازمة والإستقصاءات والتحريات لمعرفة أسباب الحريق المفاجىء الحاصل في مرفأ بيروت".

كما شدد النائب العام اللبناني على ضروروة إبلاغه شخصيا بالسرعة القصوى عن النتائج، وذلك نظرا لخطورة الوضع على أمن المواطن والسلامة العامة.

ودعا النائب العام الي ضرورة كشف جميع الملابسات وكل ما يتعلق بالأضرار أو عدمه بمسرح الجريمة وبيان كل ما من شأنه إنارة التحقيق.