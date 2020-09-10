تقسيم المناصب السيادية السبع بالتساوي.. أهم البنود المتفق عليها بين أطراف المفاوضات الليبية في المغرب

استأنفت اليوم، الخميس، الجلسة الرابعة من المفاوضات الليبية الليبية في مدينة بوزنيقة بالمغرب، حيث حاول طرفي الأزمة الوصول إلى تفاهمات مشتركة.

ووفقا لـ "الحدث"، يشير البيان الختامي لمحصلة اجتماعات الأطراف الليبية في المغرب إلى حدوث تفاهمات بين وفدي الأطراف في المسائل العالقة.

ويتضمن البيان إنهاء الخلاف على منصب محافظ المركزي بين الوفدين بالتوافق.

كما يشمل تقسيم المناصب السيادية السبع بالتساوي بين الاقاليم التاريخية الليبية.

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وعلاوة على ذلك، يوضح البيان الختامي أنه قد تم الاتفاق على المناصب السيادية السبع يفتح المجال لاعادة هيكلة الرئاسي من جديد، مشيرا إلى أن هناك تقارب في وجهات النظر بين الوفدين على الاسراع في تطبيق مخرجات الجلسات.

وسيصدر البيان الختامي للجلسات، مساء اليوم، يمثل التوافق بين الوفدين

ووفقا لـ "الحدث"، هناك اتصالات دولية مرحبة بما تم تحقيقه بين الوفدين المتفاوضين. وضمانات دولية بتطبيق مخرجات الجلسات ومعاقبة المعرقلين