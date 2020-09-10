إجراء انتخابات خلال 18 شهرا.. البيان الختامي لـ المشاورات الليبية في سويسرا

تحتضن مدينة جنيف السويسرية اجتماعات بين عدة أطراف ليبية برعاية أممية؛ وذلك بالتزامن مع استئناف المفاوضات الليبية في المغرب، بإجراء جلسة رابعة اليوم الخميس في مدينة بوزنيقة.

ووفقا لـ "العربية"، أكد بيان حوار جنيف الليبي على ضرورة تهيئة الظروف لإجراء انتخابات خلال 18 شهرا على أساس قاعدة دستورية متفق عليها مسبقا.

كما حثت توصيات اجتماع جنيف على أهمية العمل على مسار المصالحة الوطنية وتفعيل قانون العفو السياسي.

ودعا البيان إلى نقل المؤسسات التنفيذية والبرلمان إلى سرت، كما طالب البرلمان ومجلس الدولة للاتفاق على المناصب السيادية والانتخابات

وجرت أولى جلسات المحادثات الليبية في سويسرا، الاثنين الماضي، بحضور ممثلين عن مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الاستشاري والمجلس الرئاسي، فضلا عن شخصيات مستقلة، مثل عبدالحميد الدبيبة، وممثلين عن سيف الإسلام القذافي.