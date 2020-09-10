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الكرملين ينفي تصريحات كونتي بأن موسكو ستشكل لجنة تحقيق في قضية نافالني

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/ نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تصريح رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم حول نية موسكو تشكيل لجنة تحقيق في التسميم المزعوم للمعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقال بيسكوف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، اليوم /الخميس/ - "لا أستبعد أن هناك سوء تفاهم ما، لقد تم التطرق إلى موضوع مرض نافالني، وبالفعل أبلغ الرئيس بوتين، رئيس الوزراء الإيطالي، بأن إجراءات التحري ما قبل التحقيق جارية منذ فترة طويلة، وأنه قانونيا لا مبرر لفتح قضية جنائية، لأن كافة التحليلات التي نفذها الأخصائيون الروس أظهرت عدم وجود مواد سامة".

وكان كونتي قد ذكر أن بوتين أكد له "أن روسيا تسعى إلى توضيح ما حصل وأنه سيشكل لجنة للتحقيق وأنه أبدى استعداده للتعاون مع السلطات الألمانية".

وأكد بيسكوف أن موسكو مهتمة بتوضيح أسباب الحادث، مذكرا بأن الجانب الروسي ينتظر ردا من الزملاء الألمان بشأن نتائج التحليلات التي أجريت لنافالني في مختبرهم.

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وعبر الناطق باسم الكرملين عن استغراب موسكو من ظهور مشاكل مع قيام ألمانيا بتقديم نتائج تحليلات نافالني إلى روسيا مباشرة.

وأكد بيسكوف، ردا على تقارير إعلامية أفادت بعودة نافالني من غيبويته، أن روسيا لا تملك أي معلومات ذات مصداقية بشأن حالته الصحية. 

وأضاف: "هذه تقارير إعلامية فقط، ونحن تعودنا على التعاطي مع مثلها بحذر، ولا يمكننا اعتبارها مصدرا قبل أن تسندها معلومات رسمية بشكل أو بآخر".

وكانت مصادر ألمانية خاصة قد أعلنت في وقت سابق، أن نافالني استعاد وعيه كاملا، وبدأ يتحدث عما حصل معه على متن الطائرة

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