نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تسجل 129 حالة وفاة و2063 إصابة جديدة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة في إيران، اليوم الخميس، 129 حالة وفاة، و2063 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب وزارة الصحة الإيرانية، ارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة البلاد إلى 395,488 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 22,798 حالة وفاة.

وأعلنت الصحة الإيرانية، ارتفاع حالات الشفاء من المرض إلى 340,842 حالة، لافتة في الوقت ذاته إلى وجود 3728 مريضا في حالة حرجة ويتلقون الرعاية في المستشفيات.

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وكشفت الصحة الإيرانية، أن 28 إقليما (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير: منها 13 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، مازندران، جيلان، قم، أصفهان، خراسان رضوي، أذربيجان الشرقية، كرمان، خراسان شمالي، سمنان، يزد، زنجان، وقزوين.

و 15 إقليما في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: أذربيجان الغربية، البرز، فارس، لرستان، هرمزغان، أردبيل، بوشهر، كرمانشاه، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد، خراسان جنوبي، مركزي، إيلام، غلستان، وخوزستان.