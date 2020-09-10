كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم لكل الدول العربية للفوز بجائزة 10.000$ أمريكي؛ حيث أعلنت قناة mbc عن البدء في سحب الجائزة الخامسة في السحب الخامس علي مدار خمس علنت قناة mbc عن البدء في سحب الجائزة الخامسة في السحب الخامس علي مدار خمس أسابيع متتالية، حيث سيتم اعلان اسم فائز جديد من المشتركين في مسابقة حلم Deem 2020 حيث يتم الاعلان عن الفائز كل يوم سبت، فمسابقة حلم من أشهر وأفخم المسابقات العربية في وطننا العربي، حيث تُقدم من خلال برنامج الحلم المُذاع علي قناة mbc مع مصطفي الأغا، حيث تقدم جوائز بقيمة مبالغ قيمة، يحلم عشرات الالاف من المواطنين العرب بالفوز بها لتحقيق أحلامهم وأمانيهم وعمل مشاريع صغيرة بالمبلغ المقدم ليساعدهم علي الارتقاء بمستوى المعيشة.

من المقرر أن تكون سحب الجائزة القادمة قدرها 10 الألاف دولار أمريكي، وانه باقي 2 مليون دولار من قيمة مبلغ الجائزة الأساسية التي تقسم كجوائز وسيتم توزيعهم من سحوبات الحلم علي برنامج الحلم في كل سبت علي مدار العام حسب ما اعلنته قناة ام بي سي، وسيتم اجراء سحب الجائزة واعلان اسم الفائز علي الهواء مباشرةً في برنامج صدي الملاعب، ونفت اعلان اسم الفائزين في رسائل نصيه أو في الخفاء بل يتم اعلان الرابحين من خلال برنامج صدي الملاعب فقط علي الهواء مباشرةً، لذلك سنقدم لكم عبر موقعنا الاخباري ” موقع ثقفني ” كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم ورقم مسابقة الحلم للاشتراك في المسابقة.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

تعتبر مسابقة الحلم من أكثر المسابقات شهرة وفخامة في الطن العربي والشرك الأوسط وكثير من الناس يبحثون وبشكل كبير جداً علي كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم علي أمل الفوز بالمسابقة، وتتم السحوبات في برنامج صدي الملاعب علي قناة ام بي سي طوال العام حتي نهاية رأس السنة ويحظى الفائز فيها بالجائزة الكبرى بجائزة قدرها مليون دولار أمريكي، وتتم خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم كالتالي:

ارسال رسالة نصية علي الارقام التي تُعرض علي شاشة ام بي سي تحتوى علي كلمة حلم أ Dreem

الاجابة علي السؤال بشكل صحيح.

السماح بأرسال الاعلانات من المعلن.

أكدت قناة mbc انه لا صحة من خبر ارسال رسالة تتضمن الفوز”، بل يتم اعلان اسماء الرابحين من خلال برنامج صدي الملاعب فقط ويكون السحب علي الهواء مباشرةً.

أرقام مسابقة الحلم

تحتلف أرقام مسابقة حلم بحسب اختلاف الدول.