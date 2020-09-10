روسيا تسجل أكبر عدد يومي لإصابات كورونا
أعلنت روسيا تسجيل 5363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و46 ألفا و370.
وقالت السلطات الروسية إنه تم تسجيل 128 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات رسميا إلى 18263 حالة.
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