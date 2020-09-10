الأمم المتحدة ترحب بـ نتائج المشاورات الليبية في سويسرا

أعربت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، اليوم الخميس، عن دعمها لنتائج المشاورات الليبية في سويسرا.

ووفقا لموقع "ليبيا مباشر"، رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بنتائج مشاورات سويسرا بين عدد من الشخصيات الليبية "الفاعلة" وعلى رأسها إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإنشاء حكومة وحدة وطنية مدتها عام ونصف.

كما أعربت وليامز عن دعم البعثة الاممية التوافق الليبي في سويسرا على إجراء الانتخابات.

ودعت الممثلة البعثة الاممية البرلمان الليبي ومجلس الدولة على حل ملف المناصب السيادية، مشيرة إلى أهمية ضرورة تنحية الخلافات بين الليبيين والتوصل لحل.

وجرت المفاوضات في مونترو في سويسرا في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر برعاية مركز الحوار الإنساني وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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وأشارت البعثة إلى توافق آراء المشاركين في مشاورات مونترو إزاء وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية فترة تمتد لثمان عشرة شهرًا وفق إطار دستوري يتم الاتفاق عليه.

وتبدأ هذه الفترة بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإنشاء حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع وتكرس جهودها لتقديم الخدمات وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية بما في ذلك تطبيق قانون العفو الذي أقره البرلمان وتسهيل عودة النازحين ومن يعيشون في الشتات كخطوة ضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية التي تشتد الحاجة إليها.

كما رحبت البعثة باقتراح المشاركين بنقل الوظائف والمكاتب الحكومية الرئيسية مثل السلطة التنفيذية ومجلس النواب، على أساس مؤقت، إلى مدينة سرت بعد تنفيذ الترتيبات الأمنية واللوجستية الملائمة.

وبعد أسابيع من المحادثات المكثفة مع الأطراف الرئيسية الليبية والدولية، ستطلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الآن الترتيبات اللازمة لاستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي الشامل وسيتم الإعلان عن ذلك في الفترة القادمة. وندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لدعم هذه العملية والاحترام المطلق للحق السيادي للشعب الليبي في تقرير مستقبله.