سقوط صاروخ على مطار بغداد.. وهذه حصيلة الأضرار

أفادت وسائل إعلام عراقية بسقوط صاروخ على مطار بغداد الدولي، في عمل إرهابي جديد، مكرر تنفذه مليشيات مسلحة ضد الجهة السيادية في العراق.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، إنه سقط صاروخ من نوع كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، من دون أن يسجل خسائر، وقد تبين أن انطلاقه كان من حي الفرات.

وقبل أيام، أعلنت السلطات العراقية سقوط 3 صواريخ من كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، ما تسبب في خسائر مادية.

ونقلت خلية الإعلام الأمني في بيان: "سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، مساء الأحد، أحدها سقط على مرآب للعجلات في المطار المدني، ما أدى إلى تضرر 4 عجلات مدنية للمواطنين، وقد تبين أن انطلاقها كان من منطقة الزيتون في قضاء أبو غريب غربي العاصمة".

وعادة ما تستهدف هجمات بصواريخ قواعد عسكرية ومحيط مطار بغداد، حيث يتواجد جنود من التحالف الدولي.

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وخلال الأشهر الماضية، استهدفت عشرات الهجمات الصاروخية منشآت عراقية تستضيف دبلوماسيين أو جنودًا أجانب إضافة إلى السفارة الأمريكية في بغداد.

وقبل شهرين، اعتقلت القوات العراقية مقاتلين من كتائب حزب الله العراقي على خلفية الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء، غير أنها أفرجت عنهم بعد أربعة أيام.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي"، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير الماضي.