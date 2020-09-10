بعد حريق مرفأ بيروت.. الدفاع المدني يصدر تحذيرا شديد اللهجة

أكد المدير العام للدفاع المدني اللبناني العميد ريمون خطار في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام"، ان "أكثر من 16 آلية تابعة للدفاع المدني تعمل على اخماد الحريق المندلع في مرفأ بيروت، بالاضافة الى آليات تابعة لفوج الاطفاء، الى جانب عناصر من الجيش اللبناني وطوافة تابعة للقوات الجوية".

كما حذر المدير العام للدفاع المدني اللبناني من وجود "مواد ملتهبة سريعة الاشتعال كالمطاط والزيوت، ما استدعى تعاملا استثنائيا مع الوضع من خلال زيادة مادة الرغوة الى المياه ما يكون طبقة عازلة من أجل منع الاوكسيجين عن النيران، وبالتالي المساعدة في عمليات إخماد الحريق".

وبيًن خطار أنه طلب الدعم من محافظ بيروت، حيث وجه نداء الى "أصحاب صهاريج المياه الخاصة في المنطقة للتوجه الى مكان الحريق من أجل تغذية آليات الإطفاء كي لا تضطر للتنقل بهدف تعبئة المياه وخسارة المزيد من الوقت".

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كما نفى أي تخوف من تمدد الحريق لأن عناصر الدفاع المدني وفوج الإطفاء طوقوا بشكل كامل المنطقة المشتعلة وحاصروا بقعة النار، لافتا إلى أن مواد مشتعلة كهذه تحتاج الى الوقت من أجل إخمادها كليا.

كما أكد أن "العناصر التي تعمل على مكافحة الحريق لن تغادر المكان حتى إخماده كليا".

واختتم خطار قائلا: "لا تحقيق حاليا قبل الانتهاء من إخماد النيران بشكل كامل".