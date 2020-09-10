الأمن العراقي: سقوط صاروخ "كاتيوشا" على مطار بغداد الدولي

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، عن سقوط صاروخ "كاتيوشا" في مطار بغداد الدولي، دون خسائر.
وذكرت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - أن انطلاق الصاروخ كان من حي "الفرات" غربي بغداد.
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