عذبتها حتى الموت.. تفاصيل اعتداء كويتية على عاملة منزلية بطريقة وحشية

أقدمت كويتية على تعذيب عاملة منزلية من الجنسية السيرلانكية، بطريقة وحشية حتى الموت، وفق حساب "مباشر نيوز" الكويتي.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المواطنة الكويتية وزوجها، بتهمة تعذيب العاملة، حيث قامت المتهمة بتعذيبها بعلم زوجها، عبر حرقها باستخدام الملاعق والسكاكين، وتعليقها في الحمام، وحرمانها من الطعام.
وإثر التعذيب، تدهورت صحة العاملة المنزلية، وفارقت الحياة في المستشفى.
يذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في الكويت، فسبق أن أثارت وفاة عاملات منزليات، تحت التعذيب بالكويت، غضبًا عارمًا، كما تسببت حادثتا وفاة لعاملتين فلبينيتين، بتوتر في العلاقات بين الكويت والفلبين.
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