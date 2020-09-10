الدفاع المدني اللبناني ينفي السيطرة على حريق المرفأ

نفى المدير العام للدفاع المدني في لبنان العميد، ريمون خطار، ما تداولته وسائل الإعلام بشأن السيطرة على جزء كبير من الحريق الهائل الذي أصاب مرفأ بيروت.

ووفي تصريح خاص، لشبكة "LBCI" اللبنانية، قال خطار إنه "لا داعي للهلع"، مشيرا إلى أن "لدينا 16 سيارة إطفاء تعمل على اخماد الحريق في المرفأ وما يهمنا تزويدنا بالمياه لاخماد النيران بأقصى سرعة ممكنة".

لكنه طلب من إدارة المرفأ تحديد طبيعة المواد الموجودة في المستودعات للمحافظة على سلامة العناصر.

وأضاف خطار: "نطلب من أصحاب الصهاريج في بيروت التوجه إلى المرفأ لتزويد سيارات الاطفاء بالمياه".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام مختلفة أن فرق الدفاع المدني نجحت في إخماد جزء من الحريق الأول بمساعدة مروحيات الجيش اللبناني.

هذا وقد اندلع حريق هائل بمرفأ بيروت وسط حالة من الرعب والهلع لدى سكان والعاملين بالمناطق المحيطة بالمرفأ.

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وطلب مصدر عسكري من المواطنين " الابتعاد عن محيط المرفأ وإخلاء الطرق في جواره"، مشيرا إلى أنه يتم العمل على إخلاء المرفأ نظرا لاشتداد الحريق.

وأضافت وسائل الإعلام اللبنانية أن الدفاع المدني إلى جانب مروحيات الجيش يباشرون بعمليات إطفاء الحريق في محاولة للسيطرة على الحريق الضخم.

ونقلت شبكة "إل بي سي" اللبنانية عن المدير العام لمرفأ بيروت قوله إن الحريق حصل في السوق الحرة في مبنى احدى الشركات التي تستورد زيت القلي وامتد الى الاطارات المطاطية، مشيرا إلى أنه من البكر التنبؤ بأسباب الحريق.

وعلى الرغم من ذلك، طمأن الأمين العام للصليب الأحمر، جورج كتانة، أن "الحريق لن يؤدي الى أي انفجار وما هو مشتعل خردوات ولا اصابات في المكان والجيش يسيطر على الوضع في المكان"، مؤكدا أن الحريق بالمنطقة الحرة في مرفأ بيروت ليس مفتعلًا.

وشهدت بيروت مأساة كبرى في 4 أغسطس الماضي عندما وقع انفجار هائل إثر نشوب النيران في كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم كانت مخزنة في المرفأ منذ سنوات.