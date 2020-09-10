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التوصل إلى اتفاق حول المناصب السيادية في ليبيا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التوصل إلى اتفاق حول المناصب السيادية في ليبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وسائل إعلام ليبية، بأنه تم التوصل إلى اتفاق حول المناصب السيادية بين مجلسي النواب والدولة في محادثات المغرب.

 

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية، عن وسائل الإعلام الليبية، أن الحوار الليبي، الذي تحتضنه المغرب، أسفر عن التوافق على توزيع سبعة مناصب سيادية من أصل عشرة خلال محادثات المغرب.

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ويواصل الليبيون انتفاضتهم الشعبية ضد حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، ورئيسها فايز السراج، وميليشياته، إذ يحتشدون فى تظاهرات غاضبة، بالعاصمة طرابلس، وعدد من مدن ومناطق الغرب الليبى التى تسيطر عليها حكومة الوفاق التى يرفض الشعب الليبى وجودها فى المشهد السياسى برمته.

 

فمنذ اندلاع التظاهرات يوم الأحد 23 أغسطس الماضى، تزداد وتيرة الغضب لدى الشعب الليبى، الذى خرج فى تظاهرات رافضة لوجود فايز السراج وحكومته وميليشياته، إلى جانب الاحتجاج على تدنى مستوى المعيشة، وتدهور الظروف الاقتصادية نتيجة النزاع المسلح، فضلا عن تدهور الظروف المعيشية، وغياب أبسط حقوقهم في المياه والكهرباء التي تنقطع باستمرار، فضلا عن طوابير السيارات التي تقف أمام محطات الوقود في انتظار دورها.

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