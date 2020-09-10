نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوكرانيا تعلن إصابة قائد الجيش بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، إصابة القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق روسلان خومتشاك، بفيروس كورونا، ودخوله الحجر الصحي.

وكشف رئيس دائرة العلاقات العامة في الجيش الأوكراني، العقيد بوغدان سينيك، أن حالة القائد حاليا بأنها "مقبولة"، مضيفا أن الفريق سيبقى قيد الحجر الصحي لمدة أسبوعين على الأقل.

وكان الجيش الأوكراني، سجل في وقت سابق، 68 إصابة جديدة بكورونا، أي أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة.

وأشارت السلطات الصحية الأوكرانية، إلى أن عدد المصابين بكورونا في الجيش بلغ حتى اليوم 643 شخصا، وقد تماثل 1440 آخرون للشفاء وتوفى ستة آخرون جراء إصابتهم بالوباء.

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وبشكل عام، سجل في أوكرانيا حتى اليوم أكثر من 145 ألف إصابة بالفيروس التاجي، منها 3023 حالة وفاة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.