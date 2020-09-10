دوت الخليج :- ابتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأربعاء, بإرسال قافلة مساعدات طبية, إلى جمهورية العراق الشقيقة لمجابهة جائحة فيروس كورونا التي تعاني منها جميع دول العالم.
وتتألف القافلة من خمس شاحنات تحمل مواد ومستلزمات طبية من الكمامات، والقفازات، ومواد التعقيم، وأغطية طبية تم تصنيعها في المصانع الأردنية لدعم جهود الفرق الطبية العاملة في العراق الشقيق لمجابهة الجائحة. وثمن السفير العراقي في الأردن الدكتور حيدر العذاري المكرمة الملكية السامية بإرسال هذه المعدات والمستلزمات الطبية الدالة على عمق العلاقات الأردنية العراقية المتينة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إرسال قافلة مساعدات طبية للشعب العراقي من الأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.