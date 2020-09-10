الأردن : عرض طفل عمره سنه و8 اشهر للتبني ... والأمن يتابع

دوت الخليج :- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد لادارة حماية الاسرة اليوم منشور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مفاده عرض احد الأطفال وعمره سنه وثمانية أشهر للتبني . واضاف الناطق الاعلامي انه وفور وردد المنشور تم تتبعه وتحديد هوية الشخص الذي قام بنشر المنشور وجرى التحرك لمكان وجود الطفل وجرى اصطحابه لادارة حماية الاسرة والاحتفاظ به في احدى دور الرعاية وسيتم متابعة حالته اجتماعيا من خلال دراسة شاملة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والتي تحقق المصلحة الفضلى له .

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