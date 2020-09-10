موسكو "تندد" بالاتهامات الأميركية في قضية "تسميم نافالني"

ندّد الكرملين بالاتهامات الأميركية في قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني، معتبرا أنها "غير مقبولة"، وذلك بعد تصريح لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو رجّح فيه أن يكون تسميم نافالني قد تمّ بأمر من "مسؤولين روس كبار".
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، يوم الخميس، ردا على كلام بومبيو الليلة الماضية:"نعتبر أي إشارة مباشرة أو غير مباشرة لتورط مسؤولين روس في هذه القضية، غير مقبولة".
ونقلت "فرانس برس" عن المسؤول الروسي قوله إن موسكو لم تتلقَ بعد من ألمانيا "الردّ على طلب المدعي العام" الروسي منذ أواخر أغسطس بشأن الحصول على المعطيات حول صحة نافالني الراقد في غيبوبة في مستشفى ببرلين.
وأضاف بيسكوف: "للأسف لا نزال لا نعرف نتائج التحاليل التي سمحت لزملائنا الألمان باستخلاص أن المريض الموجود في برلين تعرّض للتسميم".
وتؤكد برلين أن نافالني تعرّض للتسميم بمادة "نوفيتشوك"، وحثّت موسكو على تقدم إيضاحات بشأن ما حصل، تحت طائلة فرض عقوبات عليها.
واحتجّت موسكو، الأربعاء، رسميا لدى السفير الألماني على "الاتهامات التي لا أساس لها والإنذارات" التي تُطلقها بلاده في قضية نافالني، محذرة من أن رفض تسليمها ملفه سيعتبر "استفزازا وقحا وعدائيا".
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