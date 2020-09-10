الدفاع المدني اللبناني يكشف سبب عرقلة إخماد حريق مرفأ بيروت

كشف مدير العمليات في الدفاع المدني بلبنان، جورج موسى، أن نوعية البضائع الموجودة وكميتها تعرقلان عمليات إخماد الحريق الذي التهم مرفأ بيروت.

وفي تصريح خاص لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، قال موسى إن النيران وصلت حتى الآن إلى مستودعين في السوق الحرة بالمرفأ.

وبدوره، أكد المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار أن النيران محصورة ولكن تحتاج إلى وقت لاخمادها بسبب نوع الاطارات التي اشتعلت، قائلا: "نعالج بكل الوسائل المتاحة أمامنا".

ونفى خطار، ما تداولته وسائل الإعلام بشأن السيطرة على جزء كبير من الحريق الهائل الذي أصاب مرفأ بيروت.

قال خطار إنه "لا داعي للهلع"، مشيرا إلى أن "لدينا 16 سيارة إطفاء تعمل على اخماد الحريق في المرفأ وما يهمنا تزويدنا بالمياه لاخماد النيران بأقصى سرعة ممكنة".

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لكنه طلب من إدارة المرفأ تحديد طبيعة المواد الموجودة في المستودعات للمحافظة على سلامة العناصر.

وأضاف خطار: "نطلب من أصحاب الصهاريج في بيروت التوجه إلى المرفأ لتزويد سيارات الاطفاء بالمياه".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام مختلفة أن فرق الدفاع المدني نجحت في إخماد جزء من الحريق الأول بمساعدة مروحيات الجيش اللبناني.

هذا وقد اندلع حريق هائل بمرفأ بيروت وسط حالة من الرعب والهلع لدى سكان والعاملين بالمناطق المحيطة بالمرفأ.

ونقلت شبكة "إل بي سي" اللبنانية عن المدير العام لمرفأ بيروت قوله إن الحريق حصل في السوق الحرة في مبنى احدى الشركات التي تستورد زيت القلي وامتد الى الاطارات المطاطية، مشيرا إلى أنه من البكر التنبؤ بأسباب الحريق.