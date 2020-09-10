رقم قياسي.. العراق يسجل 4597 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

وسجل العراق اليوم 4597 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلًا عن وفاة 82 شخصا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.