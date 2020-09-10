رقم قياسي.. العراق يسجل 4597 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.
وسجل العراق اليوم 4597 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلًا عن وفاة 82 شخصا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 278418، بينها 7814 وفاة.
فيما سجلت الوزارة 3824 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 213817 حالة شفاء.
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